«Дядя Игорь, прости». Сотрудник зоопарка получил необычный презент после нападения панды Катюши | 360°

Общество 10 мая 2024, 00:11 «Дядя Игорь, прости». Сотрудник зоопарка получил необычный презент после нападения панды Катюши Поцарапанному пандой Катюшей киперу подарили футболку с извинениями РИА «Новости»

Читать 360 в

Панда Катюша случайно поцарапала сотрудника Московского зоопарка. На днях ему передали подарки из Краснодара, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале.

Она показала распаковку презентов. Ими оказались две футболки с фотографией Катюши и надписью «Дядя Игорь, прости, пожалуйста». Также на них есть рисунок с изображением царапин на спине.

Реклама

«Помните историю нападения Катюши на дядю Игоря? Анна из Краснодара передала нам подарки, приуроченные к этому событию», — написала Акулова.

Панда Катюша во время игры расцарапала живот сотруднику зоопарка в апреле. По словам Акуловой, малышка повзрослела, поэтому просто потискать ее может быть опасно.

Маленькая панда появилась на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Когда она начала активно ходить, зоологи перевели ее в большой вольер. Сейчас панда активно изучает мир, пробуя все на вкус.