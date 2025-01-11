Украинский след. Первокурсник МФТИ покончил с собой после шестичасового разговора с мошенниками

В столице покончил с собой первокурсник Московского физико-технического института (МФТИ). Предварительно, студента довели до самоубийства украинские мошенники, СК начал проверку, сообщил телеканал RT .

Информацию о том, что следствие по данному делу ведется, передала телеканалу мать погибшего. Telegram-канал «Осторожно, новости» также написал, что молодой человек совершил самоубийство после атаки телефонных мошенников с Украины.

Первокурснику исполнилось только 18 лет. Он учился в Физтех-школе электроники, фотоники и молекулярной физики. Факультет на своей официальной странице «Вконтакте» опубликовал некролог, который написали близкие погибшего. В публикации сказано, что молодой человек погиб 21 декабря 2024 года.

«Есть мошенники, использующие террористические методы (или террористы, использующие мошеннические)», — также отметила в комментариях пресс-служба факультета, опубликовав и памятку о том, как не стать жертвой мошенников.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на собственные источники уточнил, что первокурсник в день смерти несколько часов непрерывно переписывался и отвечал на звонки неизвестных людей. Затем он вышел из дома, а телефон выключил. Его тело нашли в нескольких кварталах от дома.

«Они терроризировали его по телефону шесть часов, навешивали кредиты, писали о нем липовые письма, что он состоит в экстремистской организации, угрожали, что расстреляют его семью и близких людей. Он мужественного пытался разобраться со всем один», — приводит Telegram-канал сообщение, которое, предположительно, оставили родные погибшего.

В конце декабря 2024 года по России прокатилась волна поджогов из-за действий мошенников. Целями атак стали почтовые отделения, банки, полицейские машины и МФЦ.