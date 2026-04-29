Украинский дрон атаковал промышленную площадку в Пермском крае

Украинский беспилотник атаковал промышленную площадку в Пермском крае, сотрудников уже эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в телеграм-канале .

«Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет», — написал он.

По словам Махонина, на объекте случился пожар. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в четырех районах — Боковском, Миллеровском, Кашарском и Шолоховском. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.