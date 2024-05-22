Четыре беспилотника сбили над Белгородской и Калужской областями за ночь

Минобороны: ПВО ночью сбила над Белгородской и Калужской областями четыре БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над Калужской областью и еще три — над Белгородской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки в течение прошедшей ночи с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что один БПЛА уничтожили над Калужской областью и три — над Белгородской.

Ранним утром в среду силы ПВО также уничтожили украинский беспилотник в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша отмечал, что инфраструктура в регионе не пострадала, среди мирных жителей также все целы.