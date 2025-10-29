Украинский дрон атаковал автомобиль главы администрации Белгородского района
Гладков: дрон ВСУ гнался за машиной главы Белгородского района
Во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой гнался вражеский дрон. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», — написал Гладков.
Враг целенаправленно охотится за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб, подчеркнул губернатор. Это уже не первый случай. По его словам, противник пытается запугать мирных жителей.
Ранее в Белгородской области пострадал глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков. Украинский дрон атаковал его автомобиль на участке дороги между Мокрой Орловкой и Дунайкой. Кулаков получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.
За день до этого глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил травмы после того, как беспилотник ВСУ врезался в его машину. У раненого диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча.