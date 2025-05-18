Украинские подростки разбили памятник биологу Мичурину

В селе Мачехи Полтавской области группа несовершеннолетних разбила памятник российскому и советскому ученому Ивану Мичурину. Об этом сообщил телеканал «Общественное» .

По информации издания, инцидент зафиксировали сотрудники полиции. Иван Мичурин был известным биологом, доктором наук и селекционером. Он вывел множество сортов плодовых и ягодных культур.

Ранее пьяный мигрант сжег цветы у памятника и погасил Вечный огонь в Воронеже. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Иностранец признал вину и заявил, что ничего не соображал.