Украинские подростки разбили памятник биологу Мичурину

В селе Мачехи Полтавской области группа несовершеннолетних разбила памятник российскому и советскому ученому Ивану Мичурину. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
По информации издания, инцидент зафиксировали сотрудники полиции. Иван Мичурин был известным биологом, доктором наук и селекционером. Он вывел множество сортов плодовых и ягодных культур.
Ранее пьяный мигрант сжег цветы у памятника и погасил Вечный огонь в Воронеже. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Иностранец признал вину и заявил, что ничего не соображал.
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