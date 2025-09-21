Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область

Украинские войска нанесли мощный удар по Запорожской области. О последствиях атаки рассказал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Массированный обстрел Васильевского муниципального округа ВСУ начали примерно в 12:05, судя по данным из канала Балицкого. Под атаку попал многоквартирный дом на улице Театральной.

Почти сразу же глава региона сообщил о десятерых пострадавших. Трое из них попали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Часом позже украинские войска ударили уже по частному сектору города Васильевки. Здесь погиб мирный житель, еще трое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

Всего после артобстрела ВСУ в Васильевском муниципальном округе пострадали 14 человек. В числе раненых — годовалый ребенок. Балицкий уточнял, что его жизни ничего не угрожает.

Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы, врачи продолжают бороться за их жизни.

Балицкий выразил соболезнования родственникам погибшего и отметил, что семьям пострадавших окажут всестороннюю помощь.