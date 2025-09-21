Украина нанесла варваский удар по Запорожью. В числе раненых — годовалый малыш
Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область
Украинские войска нанесли мощный удар по Запорожской области. О последствиях атаки рассказал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
Массированный обстрел Васильевского муниципального округа ВСУ начали примерно в 12:05, судя по данным из канала Балицкого. Под атаку попал многоквартирный дом на улице Театральной.
Почти сразу же глава региона сообщил о десятерых пострадавших. Трое из них попали в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Часом позже украинские войска ударили уже по частному сектору города Васильевки. Здесь погиб мирный житель, еще трое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.
Всего после артобстрела ВСУ в Васильевском муниципальном округе пострадали 14 человек. В числе раненых — годовалый ребенок. Балицкий уточнял, что его жизни ничего не угрожает.
Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы, врачи продолжают бороться за их жизни.
Балицкий выразил соболезнования родственникам погибшего и отметил, что семьям пострадавших окажут всестороннюю помощь.