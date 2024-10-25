Указ внука Петра I подменили в России

Неизвестные подменили оригинал указа императора Петра II в Российском военно-историческом архиве. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на заместителя директора организации Василисы Денисовой.

Исторический документ государя об отстранении Фаменцына с поста коменданта Санкт-Петербурга, а также назначении князя Урусова на его место датирован 9 сентября 1727 года.

В настоящее время в архиве находится муляж указа. Правоохранительные органы начали поиск лиц, которые могли подменить документ

Это один из первых указов внука Петра Великого после восхождения на престол в 11 лет. Спустя три года Петр II умер от оспы.

Ранее неизвестные украли французский «Экскалибур» из скалы, в которую его вмуровали около 1300 лет назад. По легенде, этот меч Карлу Великому вручил небесный ангел, а затем им владел рыцарь Роланд.