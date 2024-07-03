Неизвестные украли вмурованный в скалу меч «Экскалибур» во Франции

Неизвестные вытащили французский «Экскалибур» из скалы, в которую он был вмурован на протяжении 1300 лет. Об этом сообщил сайт The Telegraph.

Меч Дюрандаль являлся одной из главных достопримечательностей городка Рокамадур. По легенде, небесный ангел вручил этот меч Карлу Великому, затем оружием завладел рыцарь Роланд, сообщил сайт «Мир 24».

Мэр города Доминик Ленфан заявил, что местные жители после утраты реликвии чувствуют себя «опустошенными». Полиция уже начала расследование.

Деменция Байдена и отсутствие перспектив. Демократов ждут тяжелые времена

Россиянам дали советы по купанию в водоемах без последствий для здоровья

Торпеда или колхозница? Как правильно выбрать дыню

«Гибнут тысячами». Как защитить домашнее животное от жары

Локальный запрет никабов ввели в Дагестане. Что будет дальше

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте