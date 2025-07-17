Угрозу цунами объявили на Аляске после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американского штата Аляска рядом с Алеутскими островами. Об этом сообщили на сайте Геологической службы США (USGS).

Толчки зафиксировали в 20:37 по местному времени в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт. Там проживают около 1060 человек.

По информации специалистов, эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 километров. Позже магнитуду подняли до 7,3.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила угрозу цунами для восточной половины Алеутских островов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В начале недели землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали на юго-востоке Испании в акватории Средиземного моря. Подземные толчки ощутили в некоторых населенных пунктах Мурсии и Андалусии.