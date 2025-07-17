Угрозу цунами объявили на Аляске после мощного землетрясения
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американского штата Аляска рядом с Алеутскими островами. Об этом сообщили на сайте Геологической службы США (USGS).
Толчки зафиксировали в 20:37 по местному времени в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт. Там проживают около 1060 человек.
По информации специалистов, эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 километров. Позже магнитуду подняли до 7,3.
Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила угрозу цунами для восточной половины Алеутских островов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В начале недели землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали на юго-востоке Испании в акватории Средиземного моря. Подземные толчки ощутили в некоторых населенных пунктах Мурсии и Андалусии.
Водители подрались на фоне Кремля в Москве и попали на видео
«Даже с ножами были». Массовая драка произошла на юго-западе Москвы
Видеоролики Курбангалеевой сочли источником чувства тревоги у россиян
Тимошенко оказалась тайной владелицей бригады ВСУ
Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Орехове-Зуеве
Всех холостяков — в армию? Милонов назвал глупостью идею создания реестра неженатых мужчин
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте