Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у побережья Испании

На юго-востоке Испании в акватории Средиземного моря зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5. Информация об этом размещена на сайте Национального географического института страны, сообщил сайт KP.RU .

Подземные толчки были зафиксированы в районе мыса Палос. Очаг сейсмической активности находился на глубине примерно двух километров. Землетрясение произошло в 07:13 по местному времени (08:13 по московскому).

По информации СМИ, подземные толчки ощущались в некоторых населенных пунктах Мурсии и Андалусии. Данных о пострадавших и ущербе нет.