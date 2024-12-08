Угрожавшего Мизулиной подростка задержали в Москве. Его завербовала Украина

В Москве полиция задержала 16-летнего подростка из Владимира, угрожавшего главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной по заказу украинских кураторов. Об этом она рассказала в Telegram-канале .

Мизулина отметила, что молодой человек состоял в одном из связанных с Украиной экстремистских чатов, где подростку предложили крупную сумму за хулиганство в ее доме.

«В том же чате распространялись агрессивные угрозы насилия в мой адрес. Заказчики снабдили парня инструкциями, он проник по адресу моей регистрации в прошлые выходные и совершил хулиганские действия», — написала она.

Благодаря записям с видеокамер наблюдения силовики вычислили злоумышленника. При этом он так и не получил денег.

«В отделе полиции он извинился за свои действия, за нарушение общественного порядка его привлекут к административной ответственности, а отца — за неисполнение родительских обязанностей. Хорошо, что парень не сделал ничего худшего из того, что предлагали совершить в экстремистском чате», — добавила Мизулина.

Ранее ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах России.