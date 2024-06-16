Воронежский школьник «заминировал» почти все торговые центры в Петербурге

Школьник из Воронежа сообщил о минировании 142 магазинов в Петербурге

Подросток из Воронежа «заминировал» свыше сотни торговых центров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 78.ru .

Журналисты отметили, что сотрудники экстренных служб просмотрели 142 здания в северной столице, но так и не нашли взрывных устройств.

Зачинщиком переполоха оказался 14-летний школьник из Воронежа. Его заподозрили после проверки номера, с которого поступило угрожающее предупреждение. Выяснилось, что телефон оформлен на мать мальчика.

Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, полицейские проверяют мотивы поступка школьника.

Ранее правоохранительные органы проверили около 10 ТЦ в Москве после сообщений о «минировании». В итоге данные об угрозе не подтвердились.