Угроза подтопления сел из-за поднятия воды в реках возникла в Дагестане

В Дагестане на фоне обильных осадков возникла угроза подтопления ряда сел из-за поднятия уровня воды в реках. МЧС выпустило в телеграм-канале предупреждение о неблагоприятных и опасных явлениях.

«В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя гидрологическая обстановка на водных объектах Республики Дагестан взята на особый контроль. Наблюдается подъем воды в реках», — отметили в сообщении.

На реке Акташ расход воды превысил критическую отметку на 20 кубометров в секунду, уровень воды также превысил критическую отметку, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в пойме. Расход воды в реке Терек подбирается к максимальной отметке.

В ведомстве сообщили, что в селах дежурят спасатели, работают сотрудники МЧС России и областные специалисты. Они мониторят обстановку и проинформируют жителей, что нужно делать, если придется эвакуироваться.

После весеннего паводка в Дагестан съехались добровольцы со всей России. Они ликвидировали последствия обильных ливней и селевых потоков.