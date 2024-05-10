Момент падения автобуса в Мойку с Поцелуева моста попал на видео | 360°

10 мая 2024, 14:12
Момент падения автобуса в Мойку с Поцелуева моста попал на видео
Момент ДТП с участием пассажирского автобуса и его дальнейшего падения в реку Мойку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
В МВД ранее сообщили, что в салоне автобуса могли находиться до 20 человек.
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Все обстоятельства происшествия устанавливаются, заявили в прокуратуре города. Губернатор Петербурга Александр Беглов указал, что пострадавшим оказывают помощь, но точное количество людей, которым потребовалась консультация медиков, не назвал.
Telegram-канал «112» ранее опубликовал информацию о том, что жертвами стали пять пассажиров автобуса. Официально это пока не подтвердили.
Санкт-Петербург
Автобусы
Автобус упал в Мойку в Петербурге
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