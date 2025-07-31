Квартира загорелась в многоэтажке в Балашихе

Днем в четверг в Балашихе загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП случилось на улице Флерова. На место оперативно прибыли пожарные и приступили к тушению возгорания. Также около дома дежурят скорая помощь и Росгвардия.

Очевидцы рассказали 360.ru, что в квартире могут быть погибшие. Официальная информация пока не поступала.

«На балконе был мужчина, хотел прыгнуть, но упал без сознания», — отметили они.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На данный момент известна информация об одном погибшем.

Несколько дней назад квартира вспыхнула на 11-м этаже многоквартирного дома в Люблине на юго-востоке столицы. По предварительным данным, тогда обошлось без пострадавших.