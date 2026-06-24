Уголовное дело завели после гибели электромонтера в Нижнем Новгороде

В Княгининском округе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели электромонтера, который скончался в результате несчастного случая на рабочем месте. Трагедия произошла утром 16 июня вблизи села Спешнево, когда бригада выполняла работы на линии электропередач, написало НИА «Нижний Новгород» .

По информации Гострудинспекции, 40-летний мужчина, находившийся в люльке автомобильного подъемника, задел плечом провод, что привело к удару электрическим током. Работник был немедленно госпитализирован, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. Это происшествие подчеркивает важность соблюдения правил безопасности при выполнении работ на электроустановках и необходимость повышения уровня охраны труда на предприятиях.