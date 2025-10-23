Уголовное дело завели из-за рухнувшего потолка в детской больнице в Новосибирске

СК завел дело после обрушения потолка в детской больнице в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области завел уголовное дело о халатности после обрушения потолка в детской больнице в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло утром 23 октября, в одной из палат медицинского учреждения обвалились потолочные конструкции. В СК отметили, что никто из пациентов не пострадал.

В ходе проверки специалисты дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание здания. Расследование продолжается.

Очевидцы обрушения рассказывали 360.ru, что врачи успели вывести пациентов из аварийной палаты. Некоторые из детей отправились домой, остальных перевели в другое отделение. Также появилось видео с места происшествия.