Потолок рухнул в одной из палат детской больницы в Новосибирске

В одной из палат детской больницы в Новосибирске неожиданно обрушился потолок. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

ЧП случилось в лечебном заведении № 1 по улице Вертковской. Предварительно, никто из маленьких пациентов и персонала серьезно не пострадал, две девочки вдохнули пыль и кашляли.

По информации источника 360.ru, трещину в палате заметили еще утром, а в обед потолок уже обвалился. Врачи начали выводить пациентов из палаты до обрушения.