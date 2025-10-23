Потолок рухнул в одной из палат детской больницы в Новосибирске
В одной из палат детской больницы в Новосибирске неожиданно обрушился потолок. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.
ЧП случилось в лечебном заведении № 1 по улице Вертковской. Предварительно, никто из маленьких пациентов и персонала серьезно не пострадал, две девочки вдохнули пыль и кашляли.
По информации источника 360.ru, трещину в палате заметили еще утром, а в обед потолок уже обвалился. Врачи начали выводить пациентов из палаты до обрушения.
«Часть перевели в другое отделение, половина людей уехала домой. До этого из палаты всех вывели, а остальных отправили в свои в комнаты», — рассказал один из очевидцев.
В пресс-службе Минздрава региона изданию НГС сообщили, что администрация больницы оперативно перевела детей в другие помещения из аварийного крыла больницы.
В сентябре потолок рухнул детям на головы в школе № 46 во Владивостоке.