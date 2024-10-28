Уголовное дело возбудили в Подольске из-за повреждения монумента «Скорбящая мать»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Подольска. Ее подозревают в повреждения памятника-монумента «Скорбящая мать», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 27 октября 2024 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог четырех венков», — сообщили в Следкоме.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Также они изъяли запись с камер наружного наблюдения, на которой запечатлен момент совершения преступления. В ближайшее время женщину доставят к следователю.

Ранее в Подмосковье девочка-подросток пожарила сосиски на Вечном огне. Делом заинтересовалась местная прокуратура и начала проверку в связи с осквернением памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Несовершеннолетнюю задержали и поставили на профилактический учет в органах внутренних дел.