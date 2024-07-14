Девочка-подросток пожарила сосиски на Вечном огне в Рузе

Прокуратура проверит факт осквернения Вечного огня в Рузе девочкой-подростком

Девочка-подросток 13 июля вместе со своими друзьями пожарила сосиски на Вечном огне на городской площади в Рузском городском округе. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области,

Ведомство начало проверку в связи с осквернением памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Прокуратура оценит, исполняют ли родители подростков свои обязанности в должной мере. Также ведомство оценит работу органов системы профилактики.

Ранее подобный случай произошел в Ленобласти. Подростки устроили пикник на Вечном огне в Киришах, против них возбудили уголовное дело. Еще один несовершеннолетний привлек внимание полицейских на Сахалине: девятиклассница прикурила сигарету от Вечного огня.

Три мага, ангел-хранитель и обереги. Трамп выжил, но впереди — еще два покушения

Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Царапина на щеке, уход от продюсера, свадьба. Кто такая Миа Бойка

«Порвать связь с реальностью». Эскалация на границе с Белоруссией может погубить Зеленского

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте