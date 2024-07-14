Девочка-подросток пожарила сосиски на Вечном огне в Рузе

Девочка-подросток 13 июля вместе со своими друзьями пожарила сосиски на Вечном огне на городской площади в Рузском городском округе. Подробности сообщили в
пресс-службе прокуратуры Московской области,
Ведомство начало проверку в связи с осквернением памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Прокуратура оценит, исполняют ли родители подростков свои обязанности в должной мере. Также ведомство оценит работу органов системы профилактики.
Ранее подобный случай произошел в Ленобласти. Подростки
устроили пикник на Вечном огне в Киришах, против них возбудили уголовное дело. Еще один несовершеннолетний привлек внимание полицейских на Сахалине: девятиклассница прикурила сигарету от Вечного огня.
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