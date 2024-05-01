Уголовное дело возбудили в Москве после смертельного падения ребенка из окна | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 12:45 Уголовное дело возбудили в Москве после смертельного падения ребенка из окна СК возбудил дело после смертельного падения ребенка из окна в Москве Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, тело мальчика 2022 года рождения нашли 1 мая. На теле были повреждения, характерные для падения с высоты. От ранений ребенок скончался на месте происшествия. Правоохранители установили, что мальчик выпал из окна с восьмого этажа.

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Бутырский межрайонный следственный отдел возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«ГСУ СКР по городу Москве напоминает, что безопасность детей зависит только от родителей. Не оставляйте малолетних детей без присмотра, в том числе в помещениях, где открыты окна», — отметили в ведомстве.

Столичная прокуратура ранее сообщила о гибели двухлетнего ребенка после падения из окна. По предварительным данным, его мать была дома, но ненадолго отвлеклась.