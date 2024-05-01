Двухлетний ребенок в Москве выпал из окна седьмого этажа и погиб | 360°

Важное 01 мая 2024, 10:34 Двухлетний ребенок в Москве выпал из окна седьмого этажа и погиб Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Двухлетний мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа в Москве на улице Корнейчука. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ребенок скончался на месте от травм. По предварительным данным, его мать была дома, но ненадолго отвлеклась.

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Установление причин и обстоятельств происшествия и ход проверки по его факту проконтролирует Бутырская межрайонная прокуратура.

Россиянам напомнили о необходимости оградить детей от открытых окон и призвали не оставлять маленьких детей без присмотра.

Ранее, 27 апреля, в Улан-Удэ из окна 10-го этажа выпала женщина с 10-месячным ребенком на руках. К моменту прибытия врачей они были живы. Женщина все-таки скончалась. По данным на 28 апреля, за жизнь ребенка продолжали бороться медики. По словам очевидцев, в квартире вместе с женщиной и младенцем был мужчина. Обстоятельства случившегося выясняются.