Уголовное дело возбудили в Москве после смертельного ДТП с подростками

СК возбудил дело после смертельного ДТП с водителем-подростком в Москве

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после смертельного ДТП на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что водитель автомобиля каршеринга 11 августа не справился с управлением во время движения по улице Южнобутовской и врезался в стену жилого дома, после чего скрылся с места происшествия.

В результате аварии 15-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте. Также двух несовершеннолетних пассажиров отвезли в медицинские учреждения, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы/Telegram

Зюзинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения».

Правоохранители установили водителя автомобиля, им оказался 15-летний житель Москвы. В ближайшее время его отвезут в следственный отдел, где силовики приступят к его допросу.

Ранее Минтранс Подмосковья назвал самые частые причины ДТП за прошлые семь месяцев.

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