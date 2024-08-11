Уголовное дело возбудили в Москве после смертельного ДТП с подростками
СК возбудил дело после смертельного ДТП с водителем-подростком в Москве
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после смертельного ДТП на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что водитель автомобиля каршеринга 11 августа не справился с управлением во время движения по улице Южнобутовской и врезался в стену жилого дома, после чего скрылся с места происшествия.
В результате аварии 15-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте. Также двух несовершеннолетних пассажиров отвезли в медицинские учреждения, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Зюзинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения».
Правоохранители установили водителя автомобиля, им оказался 15-летний житель Москвы. В ближайшее время его отвезут в следственный отдел, где силовики приступят к его допросу.
Ранее Минтранс Подмосковья назвал самые частые причины ДТП за прошлые семь месяцев.