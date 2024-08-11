Уголовное дело возбудили в Москве после смертельного ДТП с подростками

СК возбудил дело после смертельного ДТП с водителем-подростком в Москве

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после смертельного ДТП на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что водитель автомобиля каршеринга 11 августа не справился с управлением во время движения по улице Южнобутовской и врезался в стену жилого дома, после чего скрылся с места происшествия.

В результате аварии 15-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте. Также двух несовершеннолетних пассажиров отвезли в медицинские учреждения, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.