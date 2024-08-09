Минтранс Подмосковья назвал самые частые причины ДТП за 7 месяцев

Свыше двух тысяч ДТП с летальным исходом и ранениями произошло в Московской области с начала года. В региональном Минтрансе уточнили, что это ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 3%, также снизилось число погибших — на 6%, число раненых — на 5%», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, в этом году увеличилось число опрокидываний и съездов с дороги, в том числе с участием мотоциклистов.

Чтобы избежать несчастных случаев, водителей призывают быть внимательными на дорогах, а велосипедистов и пешеходов в темное время суток просят надевать световозвращающие элементы одежды.

Напомним, для повышения безопасности на дорогах в Подмосковье регулярно проводят комплекс работ: строят линии освещения, обновляют тротуары, обустраивают ограждения и предпринимают другие меры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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