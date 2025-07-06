Уголовное дело возбудили после жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

Военные следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-2 в Забайкалье. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

В ведомстве уточнили, что самолет принадлежит авиационно-спортивному клубу регионального отделения ДОСААФ.

Уголовное производство начали по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Следствие выяснило, что 6 июля при выполнении планового полета Ан-2 произвел жесткую посадку. На его борту находились 11 человек, которые получили травмы различной степени тяжести.

Ход расследования поставили на контроль в Главном военном следственном управлении СК России.

Пилот самолета, на котором летели парашютисты, до последнего пытался завести двигатель. Борт жестко сел в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета.