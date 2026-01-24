Уголовное дело возбудили после заболевания постояльцев интерната в Кузбассе

В Кузбассе возбудили уголовное дело после заболевания постояльцев психоневрологического интерната. Виновных подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Следователи продолжают проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — подчеркнули в ведомстве.

Следствию предстоит выяснить, почему и как началось заболевание, оценить состояние пациентов с жалобами на высокую температуру и другие симптомы вирусной инфекции, а также проверить, как медперсонал отреагировал на обращения о недомогании.

Ранее Минздрав Кузбасса сообщил, что у двух пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната выявили внебольничную пневмонию, после у 46 человек обнаружили грипп А. Всех доставили в инфекционные отделения.

Роспотребнадзор и Минздрав Кузбасса следят за ситуацией в Прокопьевском доме-интернате. В учреждении принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.