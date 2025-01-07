Спасатели эвакуировали жильцов дома в Петрозаводске, где взорвался газ

В одной из квартир пятиэтажки в Петрозаводске взорвался газ. Спасатели начали эвакуацию жильцов дома, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Как уточнил чиновник, эвакуация началась из дома № 19 на улице Луначарского. К настоящему моменту известно о четверых пострадавших.

Двоих из них спасатели достали из-под завалов. Молодой человек получил серьезные ожоги. Женщина — множественные порезы лопнувшим от взрыва стеклом. Обоих пострадавших уже госпитализировали.

Парфенчиков поручил оперативно развернуть пункт временного размещения для жильцов дома. Работу оперативных служб на месте координирует премьер-министр карельского правительства Александра Чепика.

На месте происшествия работают 44 человека, группировка усилена девятью единицами техники. Предварительно, несущие конструкции дома не повреждены. Ранее сообщалось, что у места происшествия дежурят три бригады скорой помощи.