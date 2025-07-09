Уголовное дело возбудили после схода вагонов с рельсов под Новосибирском

В Новосибирской области следователи СК России расследуют уголовное дело после схода трех вагонов и локомотива с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Нарушение правил безопасности и эксплуатации железной дороги привело к значительным убыткам. Ущерб, причиненный владельцам вагонов, локомотива и транспортной инфраструктуры, превысил три миллиона рублей.

«По предварительным данным следствия, 24 июня 2025 года на восьмом подъездном пути станции Дорогино Западно-Сибирской железной дороги в ходе проведения маневровых работ произошел сход трех вагонов и локомотива», — уточнили в ведомстве.

Следователи СК России устанавливают все детали происшествия. Уголовное дело расследуют по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее под Курганом с рельсов сошли 15 вагонов, из них восемь опрокинулись. Вагоны ехали в составе грузового поезда № 2446. В результате ЧП никто не пострадал. Курганская транспортная прокуратура начала проверку.