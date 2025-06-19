Под Курганом с рельсов сошли 15 вагонов

Прокуратура начала проверку схода 15 вагонов на железной дороге в Кургане

Днем 19 июня на станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги в Курганской области сошли пустых 15 вагонов, из них восемь опрокинулись. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал уполномоченный транспортный прокурор.

Вагоны следовали с грузовым поездом № 2446, в результате ЧП никто не пострадал. Для восстановления движения на участке привлекли восстановительный поезд.

Курганская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, заявили в надзорном ведомстве.

Ранее семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе во время маневров на станции Междуреченск. Причины схода вагонов устанавливаются, прокуратура также взяла дело под свой контроль.