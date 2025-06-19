Под Курганом с рельсов сошли 15 вагонов

Днем 19 июня на станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги в Курганской области сошли пустых 15 вагонов, из них восемь опрокинулись. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Вагоны следовали с грузовым поездом № 2446, в результате ЧП никто не пострадал. Для восстановления движения на участке привлекли восстановительный поезд.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал уполномоченный транспортный прокурор.
Курганская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, заявили в надзорном ведомстве.
Ранее семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе во время маневров на станции Междуреченск. Причины схода вагонов устанавливаются, прокуратура также взяла дело под свой контроль.
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