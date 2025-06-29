Дело возбудили после опрокидывания лодки под Красноярском

После опрокидывания лодки с людьми Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ СКР.

В верховьях реки Кан, в 100 километрах от поселка Орье Саянского района Красноярского края, произошла трагедия. Маломерное судно — аэролодка «Север-650» — опрокинулось. На борту находились три человека.

«В результате произошедшего один человек погиб, двоим была оказана помощь мужчиной с проходящей мимо лодки», — сообщили в СК.

Ранее уголовное дело возбудили после возгорания на судне в заливе Петра Великого. На борту находилось 12 человек, никто не пострадал.