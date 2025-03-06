Уголовное дело возбудили после обнаружения тела пациентки в больнице Подмосковья

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели одной из пациенток городской больницы в Орехово-Зуево. Женщина вышла из своей палаты, и нашли ее только спустя месяц, когда она уже умерла. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, в больницу женщину доставили в январе 2025 года. Тогда ей провели операцию из-за травмы головы. Спустя несколько дней она самостоятельно покинула палату и пропала. Сотрудники травматологического отделения, в котором она лежала, сообщили об ее исчезновении в полицию.

Тело женщины без внешних признаков нашли 19 февраля на полу технического этажа медицинского учреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности медицинского персонала городской больницы и сотрудников полиции, которые вовремя не нашли и не спасли жизнь пациентки. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Накануне племянница погибшей Светлана рассказала 360.ru, что искали ее месяц. В больницу тетя попала 17 января. Медицинская помощь потребовалась после того, как она поскользнулась, упала и ударилась головой. Врачи провели операцию по удалению гематомы. Вечером 21 января Светлане сообщили, что родственница ушла.

«И 19 февраля ее нашли на чердаке под вентиляционным каналом мертвую, сгнившую уже наполовину <… > Человек уже разложился практически, все лицо было черное», — поделилась с 360.ru Светлана.