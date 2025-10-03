Уголовное дело возбудили после крушения Ан-2 под Красноярском

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Сегодня около 17:40 по местному времени после выполнения авиационных работ самолет Ан-2, на борту которого находились два члена экипажа, совершил жесткую посадку.

Следователи возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». На место авиакатастрофы прибыли следователи.

Ранее Ан-24 разбился в Амурской области из-за ошибки пилота. Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков рассказал, что летчики неправильно выставили давление и пошли ниже безопасной высоты.