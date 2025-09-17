Ан-24 разбился в Амурской области из-за ошибки пилота

Экипаж Ан-24 компании «Ангара» разбился под Тындой из-за ошибки пилота. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на отчет Межгосударственного авиационного комитета.

«Пилоты неправильно выставили давление и пошли ниже безопасной высоты», — объяснил основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

По его словам, корень проблемы кроется глубже: в России до сих пор не внедрили единый стандарт для отчета барометрической высоты. Путаница не раз становилась причиной крушений, хотя обязательные требования использования единого стандарта появились еще в районе 2010 года.

Последней фразой пилота Ан-24 стала «низко земля». В 12:56 бортовой самописец перестал регистрировать информацию. С 12:58 диспетчер пытался вызвать экипаж, но тот не отвечал. Жертвами крушения стали 48 человек.