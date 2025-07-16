Уголовное дело возбудили после ДТП в Новосибирской области с семью погибшими

Следователи возбудили уголовное дело после смертельной аварии под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Краснозерском районе, в результате которого погибли семь человек и пострадал малолетний», — заявили в ведомстве.

Уголовное дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Правоохранители опрашивают очевидцем и устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Смертельное ДТП произошло днем на 290-м километре трассы К17 в Краснозерском районе около 13:40 по местному времени. Водитель иномарки Suzuki SX4, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Sprinter. Семь человек погибли. Ребенка доставили в больницу.