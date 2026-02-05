Кровля школы рухнула в Новосибирской области

В здании школы в Новосибирской области обрушилась кровля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном в селе Репьево. Площадь обрушения около 100 квадратных метров, повреждений перекрытий и стен нет», — рассказали в министерстве.

Обошлось без пострадавших. В школе учатся 130 детей, занятия на 5 февраля отменили.

Кровлю повредили привлеченные работники во время уборки снега, сообщил в телеграм-канале глава Тогучинского района Сергей Пыхтин.

Школу сдали в ноябре прошлого года после неоднократных переносов — закончить работы обещали еще к 1 сентября 2023-го. Руководители фирмы, которая занималась стройкой, сидят в СИЗО, сообщил телеграм-канал Mash Siberia.

Ранее в Новосибирске задержали собственника обрушившегося двухэтажного торгового цента Сергея Туркова.