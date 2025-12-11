Уголовное дело возбудили из-за взрыва газа в Волгоградской области

Уголовное дело возбудили из-за взрыва в жилом доме в городе Петров Вал. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Волгоградской области.

Предположительно, взорвался бытовой газ. Пострадали несколько человек, которых отправили в Камышинскую ЦРБ. Среди них — соседи, которые открыли загазованную квартиру запасным ключом.

Руководство областного управления СК держит расследование происшествия на контроле.

Свою проверку проводит и региональная прокуратура. На месте работает заместитель Камышинского городского прокурора Николай Ларионов.

Среди тех, кто оказался под завалами дома, — бабушка и внучка, спасатели достали их живыми. Площадь разрушения составила 90 квадратных метров. Для жильцов организовали пункт временного размещения.