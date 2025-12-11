Спасатели вытащили бабушку и внучку из-под завалов многоэтажки под Волгоградом

Shot: в Петровом Вале из-под завалов дома достали бабушку с внучкой, они выжили

Сотрудники МЧС спасли бабушку и внучку, которые оказались под завалами частично рухнувшей многоэтажки в городе Петров Вал Волгоградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, других пострадавших под завалами нет. Все спасенные выжили, их госпитализировали.

Взрыв произошел 11 декабря на четвертом этаже в доме на улице Ленина. По информации администрации Волгоградской области, причиной ЧП в Камышинском районе могли стать нарушения при эксплуатации газового оборудования. Всего в результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Площадь разрушения составила 90 квадратных метров, на место направили 29 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Из здания эвакуировали 48 жильцов, для них развернули пункт временного размещения. Спасатели продолжают разбирать завалы.