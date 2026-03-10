Уголовное дело после смертельной аварии с участием автобуса завели в Петербурге

В Колпино произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, которое привело к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщил Piter.TV .

По информации, предоставленной МВД России, 9 марта водитель автобуса МАЗ, разворачиваясь на зеленый сигнал светофора в Понтонном проезде, не пропустил автомобиль Opel Astra, двигавшийся навстречу. За рулем иномарки находился мужчина, которого вместе с 22-летним пассажиром госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. К сожалению, пассажир позже скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Водитель автобуса задержан, и решается вопрос о выборе меры пресечения.