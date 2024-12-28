Самолет AZAL в небе над Россией подвергся внешнему воздействию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет авиакомпании AZAL в небе над территорией России подвергся внешнему воздействию. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным уточнил, что воздушное судно потеряло управление, но благодаря профессионализму и мужеству пилоты смогли совершить аварийную посадку возле Актау в Казахстане.

По словам главы Азербайджана, отверстия в корпусе самолета, ранения пассажиров и членов экипажа, а также показания выживших в авиакатастрофе людей свидетельствуют о внешнем физико-техническом вмешательстве.

Самолет компании Azerbaijan Airlines, который следовал из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.

Министр транспорта Казахстана Марат Караваев 27 декабря заявил, что на борту упавшего Embraer 190 произошел взрыв кислородного баллона, после чего люди в салоне начали терять сознание.