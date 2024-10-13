Уголовное дело о халатности возбудили после обрушения перекрытий в медучреждении на Кубани

СК РФ: после ЧП в диспансере Кореновска возбудили уголовное дело о халатности

Фото: РИА «Новости»

По факту обрушения межэтажных перекрытий в психоневрологическом диспансере в Кореновске СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о халатности. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в сообщении.

Во время обрушения перекрытия в двухэтажном здании погиб один человек. Тело женщины обнаружили под завалами, предположительно, это медицинский работник. Спасатели вывели из медучреждения 206 человек. Перекрытия обрушились на площади 1000 квадратных метров.

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