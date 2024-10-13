Один человек погиб при обрушении перекрытия в психоневрологическом диспансере на Кубани

На Кубани межэтажное перекрытие обрушилось в здании психоневрологического диспансера в Кореновске, погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Спасатели вывели из здания 206 человек. В пресс-службе уточнили, что речь идет о двухэтажном здании. Обрушение произошло на площади около 1000 квадратных метров, причина происшествия устанавливается.



Под завалом обнаружили тело женщины, предварительно, из медицинского персонала, ее личность устанавливается.

Ранее в Ленинградской область женщина погибла при обрушении балкона. Аварийным или непригодным для проживания дом 74-летнией пенсионерки признан не был.