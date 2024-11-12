Угнавший авто каршеринга в Подмосковье восьмиклассник не стоял на учете в ПДН

Источник 360.ru: угнавший машину в Подмосковье школьник ранее не стоял на учете

Юный угонщик каршерингового авто в Подмосковье ранее не состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил источник 360.ru.

Как стало известно, подросток учится в восьмом классе одной из школ поселка Дрожжино.

Мать школьника отказалась комментировать 360.ru ситуацию, сославшись на то, что ей некогда говорить.

Сотрудники Росгвардии задержали автомобиль каршеринга, за рулем которого находился школьник. Подросток гонял по дворам многоэтажных домов и чудом не угодил в аварию.

В распоряжении 360.ru оказалась запись, на которой видно как подростки пытались на машине оторваться от преследующих их правоохранителей. Прокуратура начала проверку. Предварительно, восьмиклассник мог получить доступ к машине через аккаунт своего отца.