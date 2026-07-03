Угнал пикап и протаранил колонну святых. В Таиланде ребенок убил девять монахов

В Таиланде 11-летний мальчик угнал машину отца и задавил девять монахов

Подросток в Таиланде скрытно угнал отцовский автомобиль и устроил аварию, погибли девять буддийских монахов. Об этом сообщила газета Bangkok Post .

Монахи отправились в пешее паломничество по храмам: 34 паломника дошли до монастыря в провинции Мукдахан и были возле деревни На Си Наум, когда группу на полной скорости протаранил пикап с 11-летним мальчиком за рулем.

Пять человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице, а затем стало известно о смерти девятого. Также травмы получили как минимум 18 монахов, их доставили в реанимацию.

Полиция установила, что малолетний взял ключи от машины без разрешения и отправился кататься. Он успел проехать около 10 километров от дома, прежде чем потерял управление, съехал на обочину и сбил паломников. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как перед наездом пикап начало бросать из стороны в сторону.

Сейчас ребенок находится под стражей в полицейском участке округа Мыанг-Мукдахан. Его допрос проведут в присутствии квалифицированных психологов и сотрудников органов по защите прав детей.

Полиция Таиланда вызвала родителей мальчика на допрос. Правоохранительные органы заявили, что аварии можно было избежать, поэтому рассматривается вопрос о привлечении родителей к уголовной ответственности за ненадлежащий присмотр за ребенком и халатность.

Власти провинции Мукдахан выделили средства на компенсацию семьям погибших и открыли координационный центр для помощи выжившим. В местных больницах объявили срочный сбор донорской крови для раненых.

Ранее в Мытищах подросток угнал автомобиль и устроил ДТП.