Уфимские ритуальщики сообщили матери о смерти живого сына по домофону

В Уфе сотрудники ритуальной службы ошибочно причислили мужчину к мертвым и заявились к его семье со своими услугами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash .

Родственники 51-летнего россиянина рассказали изданию, что пару дней назад ему стало плохо за рулем. Мужчину доставили в отделение кардиологии, где сделали шунтирование.

«Ближе к ночи к родным наведались похоронщики на вишневой „Калине“ — сказали, что Алексей умер. Следом предложили свои услуги», — сообщили они.

Издание опубликовало кадры, на которых видна сотрудница ритуальной конторы. Женщина позвонила по домофону и сообщила семье, что их родственник умер и уточнила, нужны ли им услуги по захоронению.

Брат мужчины поехал в больницу № 18, где ему показали запись в журнале о смерти пациента в 17:15. При том, что якобы умерший звонил домой в 21:00.

В Минздраве республики потом объяснили это технической ошибкой. Выяснилось, что пациента перевели из реанимации в кардиологию. При этом чиновники заявили, что не смогли внятно объяснить, как ритуальщики узнали о смерти мужчины.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет на похороны, чтобы вывести рынок ритуальных услуг из тени.