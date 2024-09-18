Уезжающую с горящих складов в Приморье фуру в огне сняли на видео

Прокуратура Приморского края опубликовала видео, как полыхающая фура покидает территорию склада в районе «Китайского рынка», где начался пожар. Кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.

Горящий автомобиль, выезжающий с территории склада, зафиксировала камера видеонаблюдения. В прокуратуре заявили, что организовали проверку по факту пожара.

Возгорание произошло днем 18 сентября на территории склада, огонь распространился на площади три тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что территория и здания принадлежат индивидуальному предпринимателю. В ликвидации пожара задействовали более 30 специалистов, шесть единиц техники и более 10 пожарных расчетов.

Ранее в Москве начался пожар в одном из бизнес-центров на цокольном этаже. В лифте во время ЧП застряли люди, их удалось спасти.