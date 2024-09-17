Помещение БЦ с газовыми баллонами загорелось в Москве

Источник 360.ru: в Москве произошел пожар в помещении БЦ с газовыми баллонами

Пожар вспыхнул на цокольном этаже бизнес-центра на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в помещении находятся газовые баллоны. Из вентиляции идет густой черный дым.

«Производится эвакуация», — добавил источник.

В складском помещении на первом этаже поднялась высокая температура. В лифте застряли люди — их удалось спасти.

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