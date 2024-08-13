Уехавший за мамой в Курскую область белгородец перестал выходить на связь

В Курской области пропал житель Белгорода Андрей Гончаров, который поехал в Кореневский район за матерью и братом. В последний раз его видели во Льгове, сообщило РИА «Новости» .

Узнав о нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область, мужчина 7 августа отпросился с работы и умчался в село Ольговка за матерью и братом-инвалидом. До родственников Гончаров так и не доехал — их эвакуировали односельчане.

Его сын Роман сказал, что разговаривал с отцом около 16:00, когда тот находился во Льгове. Мужчина предупредил, что скоро разрядится телефон, и больше не выходил на связь.

«Его видели военные на блокпосту во Льгове. Он с ними пообщался. Они его не пустили по какой-то из дорог, не могу точно утверждать, по какой. И куда он поехал дальше, неизвестно. Все, с этого момента по сей день ничего о нем неизвестно», — сказал Роман.

Украинские военные пересекли российскую границу 6 августа. Старший лейтенант с позывным Близнец рассказал RT, что боевики передвигаются малыми группами по лесам.