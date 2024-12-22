Уехавшая покорять Москву жительница Луганска умерла в полном одиночестве

На съемной квартире в Москве обнаружили тело жительницы Луганска, которая приехала на заработки в столицу. Об этом сообщил kp.ru .

По информации источника, 41-летняя женщина умерла в полном одиночестве. Тревогу забила ее 19-летняя дочь, так как мать не выходила на связь.

Девушка не могла приехать в Москву, поэтому в социальных сетях попросила помощи жильцов дома. Дверь в квартиру никто не открыл. Собственник жилья тоже не смог быстро приехать на место со своими ключами.

В итоге в квартиру удалось попасть сотрудникам МЧС, они обнаружили тело женщины. Она умерла как минимум неделю назад, следов насильственной смерти эксперты не зафиксировали.

В конце ноября стало известно о смерти известного писателя и филолога, специалиста по творчеству Николая Гоголя Юрия Барабаша на 94-м году жизни. Его тело в квартире обнаружила дочь.