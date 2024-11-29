Умер писатель и филолог Юрий Барабаш

Shot: изучавший творчество Гоголя филолог Юрий Барабаш умер на 94-м году жизни

Писатель, филолог, специалист по творчеству Гоголя и Шевченко Юрий Барабаш умер в Москве на 94-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Тело пожилого мужчины нашла в квартире его дочь. Причину смерти установит экспертиза.

Барабаш был доктором филологических наук, профессором, главным научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького. Родился в 1931 году, окончил Киевский государственный университет имени Шевченко. Написал больше 35 книг и несколько сотен публикаций на русском и украинском языках.

Ранее в Москве на 94-м году жизни умер бард Дмитрий Сухарев, написавший множество известных песен, например, «Александру» из фильма «Москва слезам не верит».